Poker Villarreal, il West Ham vince con Emerson

Buona la prima per Villarreal e West Ham (con gol di Emerson Palmieri) che vincono rispettivamente contro Lech Poznan e FCSB. Nel girone della Fiorentina netta affermazione dell'Istanbul Basaksehir in casa degli Hearts: a segno anche Stefano Okaka

Inizio senza sorprese in Conference League. Fiorentina a parte, le altre big del torneo conquistano i tre punti all'esordio. Nel girone della viola ha vinto l'Istanbul Basaksehir: netto 4-0 dei turchi in casa degli Hearts con il gol, tra gli altri, di Stefano Okaka.Tra le "grandi" il compito più difficile è toccato al Villarreal di Unai Emery contro il Lech Poznan: 4-3 il risultato finale, con i polacchi che nel secondo tempo hanno recuperato da 3-1. Decisivo per il successo del submarino amarillo il gol di Pino all'89° minuto. Buona la prima anche per il West Ham che ha vinto in rimonta contro i rumeni dell'FCSB: tra i marcatori anche Emerson Palmieri, alla prima rete con gli hammers. Tris del Basilea contro gli armeni del Pyunik, mentre Nizza-Colonia è finita 1-1 dopo gli scontri che hanno segnato il prepartita.