Calendario ottavi Conference League

Tra martedì 7 e giovedì 9 marzo torna la UEFA Europa Conference League, con le gare d’andata degli ottavi di finale. Sui Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. Giovedì su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita, anche per la UEFA Europa League, con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K. Due le formazioni italiane impegnate in questi ottavi, Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti che anticipano a oggi la sfida dell’Olimpico contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Viola in campo giovedì, quando ospiteranno al Franchi i turchi del Sivasspor (live anche in chiaro su TV8).