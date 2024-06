Dove vedere Scozia-Ungheria

Scozia e Ungheria sono appese a un filo. Nella terza giornata del Gruppo A di Euro 2024 , si giocano a Stoccarda le residue speranze di qualificazione agli ottavi in contemporanea con l'altra partita del girone tra Germania (che ha già superato il turno) e Svizzera. Il match in esclusiva Sky andrà in onda alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Per gli abbonati al canale 251 anche l'opzione con Diretta Gol

Due gare in contemporanea per il terzo turno del girone A a Euro 2024. Il match fra Scozia-Ungheria sarà trasmesso in esclusiva in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan mentre per chi volesse usufruire dell'opzione Diretta gol sul canale 251, per vivere insieme anche Germania-Svizzera, il commento del match di Stoccarda sarà affidato a Paolo Ciarravano. Da non perdere poi dalle 20 alle 23 lo studio con Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Andrea Marinozzi

I numeri di Scozia-Ungheria

E' un match decisivo per coltivare speranze di qualificazione agli ottavi per Scozia e Ungheria quello che si gioca alla Stoccarda Arena. La Scozia, con un punto in classifica, ha ancora qualche debole speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Per farlo deve battere l'Ungheria che a sua volta può solo vincere per sperare in un difficile ripescaggio come terza nel girone. Dal 2000 a oggi, Scozia e Ungheria si sono affrontate due volte, in entrambi i casi in confronti amichevoli: il bilancio dice una vittoria a testa. Negli ultimi 11 match disputati, la Scozia ha sempre subito almeno una rete, ad eccezione della sfida amichevole vinta con Gibilterra per 2-0. L’Ungheria ha concesso 15 gol nelle precedenti 6 gare disputate ai campionati europei (2.5 in media a partita). Arbitrerà l'argentino Facundo Tello