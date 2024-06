Attese diverse modifiche all'undici titolare in vista della partita contro l'Italia. Possibile una maglia dal primo minuto per l'atalantino Pasalic che esalta Spalletti e il compagno di squadra all'Atalanta: "Scamacca è un top player"

Dentro o fuori per la Croazia che contro l'Italia, nell'ultima giornata del girone B, si gioca tutto per continuare l'avventura a Euro24. Con un solo punto dopo i primi due impegni, la nazionale di Dalic ha solo un risultato a disposizione, la vittoria. Nel sabato di allenamento e preparazione alla sfida, a guidare il gruppo sono stati i due senatori Modric e Perisic. Servirà tutta l'esperienza dei propri giocatori (nazionale croata prima in questa speciale classifica per presenze), anche se ci saranno dei cambi rispetto alle precedenti uscite. Pasalic è candidato a una maglia da titolare, così come Sucic. Gvardiol potrebbe tornare a sinistra, con Pongracic nel mezzo della difesa.