Al via la fase a gironi. Oltre alla Fiorentina (2-2 col Genk), in campo l'Aston Villa di Zaniolo titolare, ko 2-3 con il Legia Varsavia. Alla prima partecipazione alla fase a gironi di una competizione europea, impresa dei bosniaci dello Zrinjski Mostar che ribaltano lo 0-3 del primo tempo e battono l’AZ Alkmaar. Successo in rimonta del Ferencvaros di Dejan Stankovic. Vincono Fenerbahce, Eintracht, Paok, Ludogorets. In corso altri 7 match, con l'opzione Diretta Gol sul canale 251

GENK-FIORENTINA 2-2, HIGHGLIGHTS