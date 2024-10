Sogno infranto per la Dinamo Misk che, nei minuti di recupero, era riuscita a trovare la rete del pareggio contro lo HJK grazie all’assist…del portiere! Trovandosi in area di rigore per l’ultimo assalto, il portiere Lapoukhov di spalle alla porta ha servito Kalinin per la rete dell’1-1. Il gol è stato però annullato dopo un lungo controllo al Var per fuorigioco

