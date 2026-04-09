La strada verso la semifinale di Conference League si fa tutta in salita per la Fiorentina, battuta 3-0 a Londra dal Crystal Palace. I gol di Mateta, Mitchell e Sarr compromettono la qualificazione della Viola, chiamata all'impresa tra una settimana al Franchi. Un ko commentato così da Vanoli nel post partita: "Sapevamo che loro erano una squadra forte fisicamente e tecnicamente, la qualità nell'ultimo terzo l'hanno sviluppata veramente bene - ha detto -. Devo dire che abbiamo approcciato molto bene la partita, penso che l'episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato e lì non siamo stati bravi a stare un po' in partita e abbiamo preso il secondo gol. Poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, con grande personalità, ci è mancato il gol che poteva riaprire la partita. Contro una squadra di Premier di questo livello non puoi concedere niente perché hanno la qualità per far gol, l'unica arrabbiatura l'ho avuta nel finale perché rischiavamo di prendere anche il quarto. Sotto tanti punti di vista abbiamo fatto un'ottima partita, ci siamo confrontati contro una squadra tecnicamente di Premier e questo ci fa capire anche cosa ci serve in futuro per crescere. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare perché abbiamo ancora il campionato da chiudere, l'unica cosa che dispiace è che il gol ci poteva lasciare più aperta la gara di ritorno".