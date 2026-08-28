La nuova Conference League 2026/27 prende forma. Dopo aver superato i playoff, l'Atalanta è l'italiana presente nella fase campionato e venerdì 28 agosto conoscerà le sei avversarie del suo percorso europeo. Il sorteggio è in programma dalle 13 a Monaco e sarà in diretta su Sky Sport 24, oltre che in streaming su SkySport.it e YouTube

LE SQUADRE QUALIFICATE IN CONFERENCE