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Sorteggi Conference League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

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La nuova Conference League 2026/27 prende forma. Dopo aver superato i playoff, l'Atalanta è l'italiana presente nella fase campionato e venerdì 28 agosto conoscerà le sei avversarie del suo percorso europeo. Il sorteggio è in programma dalle 13 a Monaco e sarà in diretta su Sky Sport 24, oltre che in streaming su SkySport.it e YouTube

LE SQUADRE QUALIFICATE IN CONFERENCE

Appuntamento venerdì 28 agosto su Sky Sport 24 per il sorteggio della fase campionato di Conference League con l'Atalanta che sarà tra le protagonsite. La diretta inizierà alle 13, con Mario Giunta e i suoi ospiti in studio per seguire gli accoppiamenti e analizzare le avversarie delle italiane. Da Monaco ci sarà Francesco Cosatti, che raccoglierà anche le reazioni a caldo dei dirigenti presenti. Il sorteggio sarà disponibile anche in streaming su SkySport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. 

Come funziona il sorteggio di Conference League

L'Atalanta arriva al sorteggio dopo aver conquistato la qualificazione attraverso i playoff contro l'Hapoel Tel Aviv. Nella nuova fase campionato della Conference partecipano 36 squadre, suddivise in sei fasce: ogni club affronterà sei avversarie diverse, una per fascia, disputando tre partite in casa e tre in trasferta. Non sono possibili incroci tra squadre della stessa federazione.

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