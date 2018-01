Di nuovo una di fronte all’altra, di nuovo a San Siro. Milan e Lazio si sfidano ancora, stavolta per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Nella gara di campionato, l’ha spuntata la squadra di Gattuso, tra le mille polemiche seguite alla rete di Cutrone, realizzata con un tocco di braccio. I rossoneri schiereranno la migliore formazione possibile. In porta presente Gigio Donnarumma e davanti a lui agirà la linea a quattro composta Abate e Rodriguez sugli esterni e al centro Bonucci e Romagnoli. A centrocampo, Biglia in regia, supportato da Kessiè e Bonaventura mezzali. In attacco, è stato provato in allenamento André Silva, che si gioca il posto in attacco con il rientrante Kalinic, al momento leggermente favorito sul portoghese. Sulle fasce, ci saranno Suso e Calhanoglu.