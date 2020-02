Dopo la battuta durante la conferenza stampa che precede la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan ("Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle Poste") è arrivata attraverso una nota la risposta dell'azienda: "Noi tra i primi al mondo per qualità lavorativa, e tra le prime tre aziende italiane per immagine e reputazione. Venga a farsi un giro da noi per vedere, lo aspettiamo"

Una battuta delle sue, per stemperare la tensione di un momento non semplicissimo e spiegare la propria situazione di allenatore continuamente sotto pressione. Che però, come spesso accade quando si osano dei confronti con altri contesti, non è piaciuta a chi involontariamente si è sentito tirare in ballo. I protagonisti di questa storia - un binomio di certo inatteso - sono Sarri e le Poste italiane, utilizzate dall’allenatore della Juve come infelice metro di confronto per rispondere alla domanda di un giornalista nella conferenza stampa che ha preceduto la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan: “Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle Poste”, la frase incriminata e nondigerita dall’azienda, che dopo qualche ora ha voluto replicare con una nota sui propri canali social.