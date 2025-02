Atalanta-Bologna apre i quarti di di finale di Coppa Italia, in campo questo martedì 4 febbraio alle 21. Per Gasperini tanti gli assenti, ma due volti nuovi (Daniel Maldini e Stefan Posch) nella lista dei convocati. Per il Bologna invece fuori Ferguson, ma Italiano recupera Lucumi

COPPA ITALIA, IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE