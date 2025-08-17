La stagione dei rossoneri inizia ufficialmente oggi a San Siro alle 21.15, con l’impegno dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Allegri (squalificato e non in panchina) orientato verso la conferma del 3-5-2 provato nel corso delle amichevoli estive, con Pulisic e Leao in attacco. Un solo dubbio sulla sinistra, dove Estupinan è in ballottaggio con Bartesaghi. Difficile vedere dall’inizio i nuovi Modric e Jashari, davanti alla difesa gioca Ricci
- Portiere: MAIGNAN
- Difensore centrale di destra: TOMORI
- Difensore centrale: GABBIA
- Difensore centrale di sinistra: PAVLOVIC
- Esterno di destra: SAELEMAEKERS
- Mezzala destra: FOFANA
- Centrocampista centrale: RICCI
- Mezzala sinistra: LOFTUS-CHEEK
- Esterno di sinistra: BARTESAGHI
- Attaccante: PULISIC
- Attaccante: LEAO
- Allegri dovrebbe riproporre il 3-5-2 visto nelle amichevoli estive con Tomori-Gabbia-Pavlovic a comporre la linea difensiva: De Winter in panchina
- A sinistra ballottaggio tra Bartesaghi e Estupinan, con l’ex Brighton ancora non al 100%.
- Ricci in regia; probabile inizio in panchina per Modric e Jashari
- Attacco col tandem Pulisic-Leao
- BARI (4-3-3), probabile formazione: Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Verreth, Braunoder, Pagano; Partipilo, Moncini, Rao. All. Caserta