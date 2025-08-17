La stagione dei rossoneri inizia ufficialmente oggi a San Siro alle 21.15, con l’impegno dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Allegri (squalificato e non in panchina) orientato verso la conferma del 3-5-2 provato nel corso delle amichevoli estive, con Pulisic e Leao in attacco. Un solo dubbio sulla sinistra, dove Estupinan è in ballottaggio con Bartesaghi. Difficile vedere dall’inizio i nuovi Modric e Jashari, davanti alla difesa gioca Ricci

