Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Bari, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia fotogallery
13 foto

La stagione dei rossoneri inizia ufficialmente oggi a San Siro alle 21.15, con l’impegno dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Allegri (squalificato e non in panchina) orientato verso la conferma del 3-5-2 provato nel corso delle amichevoli estive, con Pulisic e Leao in attacco. Un solo dubbio sulla sinistra, dove Estupinan è in ballottaggio con Bartesaghi. Difficile vedere dall’inizio i nuovi Modric e Jashari, davanti alla difesa gioca Ricci

COPPA ITALIA, RISULTATI E TABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

Mallorca-Barca: scarpate e gol con l'uomo a terra

Liga

È successo un po' di tutto nella prima in Liga dei campioni in carica del Barcellona. Yamal (alla...

11 foto

Le probabili formazioni di Milan-Bari

Coppa Italia

La stagione dei rossoneri inizia ufficialmente oggi a San Siro alle 21.15, con l’impegno dei...

13 foto

Atalanta-Juve 1-2, le pagelle: Yildiz il migliore

amichevole

Al New Balance Stadium il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, ultima amichevole per Atalanta e...

24 foto

Inter-Olympiacos 2-0, le pagelle dell'amichevole

amichevole

L'Inter vince l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Contro l'Olympiacos un gol...

12 foto

Il caso Lookman e gli strappi di mercato ricuciti

Calciomercato

Lookman ha chiesto la cessione all'Atalanta e non si sta allenando con i nerazzurri, ma l'Inter...

10 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Milan, nei preliminari c'è il Bari come nel 1987

    Coppa Italia

    Nel giorno dell'ufficializzazione di Igli Tare come nuovo ds, i rossoneri conoscono da dove...

    Furlani: "Anno fallimentare, ci saranno decisioni"

    Coppa Italia

    Duro sfogo dell'ad del Milan al termine della finale di Coppa Italia persa contro il Bologna: "È...

    Conceiçao: "Questa gara specchio della stagione"

    Coppa Italia

    Èamareggiato l'allenatore del Milan nel commentare la sconfitta nella finale di Coppa Italia:...