Juventus, Spalletti: "Contro il Napoli sarà un'emozione incandescente"juventus
L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". Su David e Openda: "Sono in buone condizioni e possono giocare anche insieme". Sulla sfida di campionato a Napoli: "Il mio è un sentimento di una persona che vuole molto bene ai napoletani"
Prima di commentare la gara di Coppa Italia vinta contro l'Udinese, Luciano Spalletti vuole ricordare la memoria di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani calciatori della Juventus scomparsi il 15 dicembre 2006: "Siccome il 15 dicembre cade l'anniversario della loro scomparsa ed è un evento a cui ho sempre partecipato, in qualità di allenatore della loro Juventus volevo ricordarli". Poi si passa all'analisi della gara: "Abbiamo giocato una discreta soprattutto perché abbiamo giocato contro una squadra come come l'Udinese che ha forza e il pericolo è quando perdi palla ma invece abbiamo concesso poco - dice - Ci siamo procurati situazioni importanti, però ci sono stati momenti che potevamo gestire meglio visto che dobbiamo alzare il livello". Poi specifica: "Riuscire a gestire le gare in maniera totale è difficile, abbiamo messo l'Udinese nelle condizioni di non sviluppare ma bisogna essere sempre feroci e cattivi - dice ancora - Quando capitano delle situazioni bisogna sempre andarle a prendere, vero che l'abbiamo messa in sicurezza ma se poi non capita il rigore la teniamo in bilico e un episodio ti può condannare".
"David e Openda possono giocare anche insieme"
L'assenza di Vlahovic, giocoforza, lascerà un po' più di spazio a David e Openda considerato Yildiz un titolare quasi inamovibile. Entrambi oggi hanno disputato una buona gara, David dall'inizio e Openda a match in corso: "David è molto bravo con la squadra, sa mettere bene la palla e si muove bene quando la squadra costringe l'avversario a una difesa bassa, sa gestire palloni difficili, mentre Openda è più bravo ad attaccare la profondità, possono giocare anche insieme e ci fa piacere che siano in buone condizioni". Archiviata la Coppa Italia c'è il big match con il Napoli al Maradona: "Sarà un'emozione incandescente, ho molti amici, tanti bambini che mi aspettano - conclude - Non conterà come verrò accolto, ma conterà il mio sentimento nei loro confronti che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene".
"Gatti? Ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio"
Spalletti rischia di perdere Federico Gatti uscito al 56' per un problema al ginocchio, un infortunio autoprodotto e non dipeso da uno scontro con un avversario. In conferenza stampa l'allenatore della Juve dice: "Come sta? Non lo so, perchè lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto"