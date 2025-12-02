L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". Su David e Openda: "Sono in buone condizioni e possono giocare anche insieme". Sulla sfida di campionato a Napoli: "Il mio è un sentimento di una persona che vuole molto bene ai napoletani"

Prima di commentare la gara di Coppa Italia vinta contro l'Udinese, Luciano Spalletti vuole ricordare la memoria di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i due giovani calciatori della Juventus scomparsi il 15 dicembre 2006: "Siccome il 15 dicembre cade l'anniversario della loro scomparsa ed è un evento a cui ho sempre partecipato, in qualità di allenatore della loro Juventus volevo ricordarli". Poi si passa all'analisi della gara: "Abbiamo giocato una discreta soprattutto perché abbiamo giocato contro una squadra come come l'Udinese che ha forza e il pericolo è quando perdi palla ma invece abbiamo concesso poco - dice - Ci siamo procurati situazioni importanti, però ci sono stati momenti che potevamo gestire meglio visto che dobbiamo alzare il livello". Poi specifica: "Riuscire a gestire le gare in maniera totale è difficile, abbiamo messo l'Udinese nelle condizioni di non sviluppare ma bisogna essere sempre feroci e cattivi - dice ancora - Quando capitano delle situazioni bisogna sempre andarle a prendere, vero che l'abbiamo messa in sicurezza ma se poi non capita il rigore la teniamo in bilico e un episodio ti può condannare".