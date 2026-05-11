Inter, probabile formazione: le scelte per la finale di Coppa Italia
Le possibili scelte di Chivu per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Problemi per Thuram in allenamento, nelle prossime ore gli esami. Il francese a forte rischio: pronto Bonny. Pio Esposito verso il recupero. A centrocampo dubbio Sucic/Mkhitaryan. Calhanoglu invece si allena ancora a parte
- Portiere: J. MARTINEZ
- Difensore centro destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centro sinistra: BASTONI
- Esterno destro: DUMFRIES
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: ZIELINSKI
- Mezzala sinistra: SUCIC
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: BONNY
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Problemi per Thuram in allenamento. Per il francese finale a forte rischio: pronto Bonny
- Pio Esposito verso il recupero dopo la botta rimediata col Parma
- Chivu con il dubbio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan nel ruolo di mezzala sinistra a due giorni dalla finale di Coppa Italia con la Lazio
- Ancora a parte Calhanoglu, che in ogni caso partirà per Roma insieme al resto della squadra