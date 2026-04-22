Le squadre di A (italiana e non) che danno più minutaggio a giocatori italiani
Dopo la battuta dell’allenatore del Paris FC, Kombouaré, che ha dichiarato di schierare in campo più giocatori italiani degli stessi club italiani, ecco come stanno realmente le cose: solo tre squadre di A concedono agli italiani più del 50% del minutaggio totale. Il Como ne ha schierato solo uno e per un totale di appena 14’ in questo campionato. Mentre il Paris FC...
- “Ci sono più italiani che giocano al Paris FC che in squadre come la Juventus o il Milan. Ecco perché non andranno ai Mondiali”. La provocazione è servita e arriva direttamente da Antoine Kombouaré, l’allenatore del club francese (Ligue 1), che ha in rosa ben tre italiani: Coppola, Koleosho e Immobile.
- Una battuta che ha suscitato le risate degli intervistatori presenti e che impone una riflessione. Quanti minuti concedono ai giocatori italiani i vari club di A? Veramente meno dei francesi del Paris FC? E le altre squadre estere che schierano giocatori italiani?
- Ecco il minutaggio che i club esteri (dei principali campionati europei) concedono ai giocatori italiani: sono state considerate le squadre che ne hanno in rosa più di uno, partendo proprio dal Paris FC. Segue la classifica dei club di A che fanno giocare di più gli italiani e un confronto finale
- Coppola: 810 minuti in campo (9 presenze, tutte da titolare e sempre in campo)
- Koleosho: 385 minuti in campo (12 presenze su 13 giornate, mai per tutti i 90’)
- Immobile: 610 minuti in campo (9 presenze, 8 da titolare ma mai in campo per tutti i 90')
* va precisato che tutti e 3 sono arrivati nel mercato di gennaio
- Luca Reggiani: 245 minuti in campo (5 presenze)
- Filippo Mane: 132 minuti in campo (4 presenze)
- Samuele Inacio: 60 minuti in campo (3 presenze)
- Guglielmo Vicario: 2790 minuti in campo (31 presenze)
- Destiny Udogie: 1008 minuti in campo (16 presenze)
- Nicolò Savona: 1026 minuti in campo (14 presenze)
- Lorenzo Lucca: 120 minuti in campo (4 presenze)
- Federico Chiesa: 278 minuti in campo (23 presenze)
- Giovanni Leoni: 0 minuti in campo (0 presenze, infortunato da inizio stagione)
- 0,04% del minutaggio totale
- L'unico italiano sceso in campo per il Como in questo campionato è Edoardo Goldaniga, 14' complessivi in due presenze (1' contro la Fiorentina e 13' contro il Pisa)
- 14,8% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Lorenzo Montipò (2790')
- 15,7% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Nicolò Zaniolo (2013')
- 16% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Alberto Paleari (2160')
- 16,8% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Davide Bartesaghi (2138')
- 20,8% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Andrea Pinamonti (2302')
- 22,3% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Wladimiro Falcone (2970')
- 26,6% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Enrico Delprato (2618')
- 28,3% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Alessandro Marcandalli (2165')
- 29,9% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Manuel Locatelli (2555')
- 30,4% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Gianluca Mancini (3268')
- 30,6% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Federico Dimarco (2454')
- 31% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Giovanni Di Lorenzo (2010')
- 32,9% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Riccardo Orsolini (1902')
- 38,6% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Marco Carnesecchi (2970')
- 42,3% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Alessio Romagnoli (2338')
- 45,6% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Simone Canestrelli (2931')
- 53,7% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Nicolò Fagioli (2248')
- 58,8% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Filippo Terracciano (2569')
- 64,2% del minutaggio totale
- Italiano più presente: Elia Caprile (2970')
- Cagliari: 20969
- Cremonese: 19220
- Fiorentina: 17547
- Pisa: 14847
- Lazio: 13778
- Atalanta: 12559
- Bologna: 10678
- Napoli: 10128
- Inter: 10011
- Roma: 9895
- Juventus: 9755
- Genoa: 9199
- Parma: 8662
- Lecce: 7285
- Sassuolo: 6767
- Milan: 5480
- Torino: 5227
- Udinese: 5129
- Verona: 4826
- TOTTENHAM: 3798
- PARIS FC: 1805
- NOTTINGHAM: 1146
- BORUSSIA D.: 437
- LIVERPOOL: 278
- Como: 14
- Donnarumma (Man City): 2610' in Premier League
- Tonali (Newcastle): 2222' in Premier League
- Calafiori (Arsenal): 1456' in Premier League
- Ruggeri (Atletico Madrid): 1370' in Liga