Dopo la battuta dell’allenatore del Paris FC, Kombouaré, che ha dichiarato di schierare in campo più giocatori italiani degli stessi club italiani, ecco come stanno realmente le cose: solo tre squadre di A concedono agli italiani più del 50% del minutaggio totale. Il Como ne ha schierato solo uno e per un totale di appena 14’ in questo campionato. Mentre il Paris FC...