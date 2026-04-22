La lotta per la salvezza entra nel vivo con le ultime 5 giornate di Serie A. Non ci sono ancora squadre 'condannate' aritmeticamente alla Serie B, ma in caso di retrocessione c'è una consolaazione: è il 'paracadute', un contributo economico destinato a chi scende di categoria. Come funziona e quanto incasserebbe ogni club? Ecco tutti i dettagli spiegati da Calcio & Finanza, la situazione attuale di classifica e le cifre per ogni squadra coinvolta nella volata

LA VOLATA PER LA SALVEZZA: CALENDARIO E SCENARI