Paracadute Serie A: quanto incasseranno le squadre che retrocederanno in Serie B
La lotta per la salvezza entra nel vivo con le ultime 5 giornate di Serie A. Non ci sono ancora squadre 'condannate' aritmeticamente alla Serie B, ma in caso di retrocessione c'è una consolaazione: è il 'paracadute', un contributo economico destinato a chi scende di categoria. Come funziona e quanto incasserebbe ogni club? Ecco tutti i dettagli spiegati da Calcio & Finanza, la situazione attuale di classifica e le cifre per ogni squadra coinvolta nella volata
- Tutte le squadre che retrocedono in Serie B hanno diritto al 'paracadute': è un contributo economico per attutire la 'caduta' della retrocessione, l'obiettivo è contenere le difficoltà sportive e finanziarie per i club che scendono dalla Serie A alla Serie B
- A ogni "Società di fascia A" spettano 10 milioni di euro
- A ogni "Società di fascia B" spettano 15 milioni di euro
- A ogni "Società di fascia C" spettano 25 milioni di euro
- FASCIA A: sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver giocato in Serie A per una sola stagione (le neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C
- FASCIA B: sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver giocato in Serie A per due stagioni (anche non consecutive) nelle ultime tre
- FASCIA C: sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver giocato in Serie A per almeno tre stagioni (anche non consecutive) nelle ultime quattro
- Due doverose precisazioni: per il calcolo delle stagioni in Serie A delle fasce B e C è sempre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione, quindi quella attualmente in corso
- L'altra: nel caso in cui il totale delle quote delle tre squadre retrocesse superi in totale 60 milioni di euro, le quote da assegnare sarebbero ridotte proporzionalmente
- Partiamo da un presupposto: nessuna squadra, ad oggi, è già retrocessa, anche se la situazione di Verona e Pisa è molto complicata (-10 dalla salvezza con soli 15 punti rimasti sul campo)
- Cremonese e Lecce sono appaiate e, se le cose restassero così, giocherebbero lo spareggio salvezza
- Il Cagliari è a +5 e non può ancora ritenersi al sicuro
- Per dovere di cronaca citiamo anche le altre: Fiorentina (+8) e Genoa-Parma (+11), loro abbastanza tranquille
- 13) GENOA: 39 punti (40 gol fatti, 46 gol subiti)
- 14) PARMA: 39 punti (24 gol fatti, 40 gol subiti)
- 15) FIORENTINA: 36 punti (38 gol fatti, 45 gol subiti)
- 16) CAGLIARI: 33 punti (33 gol fatti, 47 gol subiti)
- 17) CREMONESE: 28 punti (26 gol fatti, 47 gol subiti)
- 18) LECCE: 28 punti (22 gol fatti, 46 gol subiti)
- 19) VERONA: 18 punti (23 gol fatti, 56 gol subiti)
- 20) PISA: 18 punti (24 gol fatti, 60 gol subiti)
- Genoa 25 milioni di euro
- Parma 15 milioni di euro
- Fiorentina 25 milioni di euro
- Cagliari 25 milioni di euro
- Cremonese 10 milioni
- Lecce 25 milioni
- Verona 25 milioni
- Pisa 10 milioni