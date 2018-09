Dopo la Champions League, è ai nastri di partenza anche l’Europa League. Due le italiane impegnate a partire da domani: Lazio e Milan. Con l’Atalanta purtroppo eliminata all’ultimo turno dei preliminari per mano del Copenaghen. La Lazio sfiderà all’Olimpico alle 19:00 l’Apollon Limassol, squadra partita da lontano e arrivata a qualificarsi in questo Girone H con Eintracht e Olympique Marsiglia dopo aver sconfitto nei preliminari l’FK Zeljeznicar, il Brest e il Basilea. I rossoneri invece scenderanno in campo alle 21:00 in Lussemburgo contro il Dudelange: la prima lussemburghese della storia a qualificarsi ai gironi di Europa League. Eliminati al turno preliminare di Champions League contro il Vidi, la squadra di Toppmöller, dopo essere ‘retrocessa’ ha sconfitto i kosovari del Drita, poi il Legia Varsavia ed infine il Cluj. Ed ora eccoli qua nel Girone F con Olympiacos, Real Betis e, appunto, Milan. Altri big match in programma domani sono Paok-Chelsea, dove la squadra di Sarri affronterà i greci allenati da Mircea Luscescu approdati in Europa League in seguito al ko nei preliminari di Champions col Benfica, Marsiglia-Eintrecht per il girone della Lazio e Lispia-Salisburgo in uno strano ‘derby’ targato Red Bull. Impegnato anche l’Arsenal col Vorskla. Tutte le partite e gli orari di domani

