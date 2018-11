Il Milan non riesce a prendersi la rivincita contro il Betis ed esce dal Benito Villamarin soltanto con un pareggio. I rossoneri raggiungono l'1-1 con Suso nel secondo tempo, dopo il vantaggio degli spagnoli segnato da Lo Celso. Discorso qualificazione ancora apertissimo, il girone F si deciderà nelle ultime due giornate con il Betis al momento avvantaggiato di un punto rispetto a Milan e Olympiacos. Questo il commento di Gennaro Gattuso dopo il pareggio di Siviglia: "Abbiamo interpretato la partita proprio con una linea da cinque, i nostri esterni erano troppo bassi ed eravamo timorosi – ha dichiarato a Sky Sport – Nel secondo tempo, con il 3-4-3, abbiamo fatto molto meglio. Giocando così abbiamo dato un gran segnale. I ragazzi sono stati bravi a sopportarmi, a seguire le parole mie e dello staff per superare il momento difficile. Non abbiamo cercato alibi, abbiamo lavorato e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Questa squadra mi ha sempre seguito ed è la nostra forza, poi sappiamo che bisogna ancora migliorare ma i ragazzi ci mettono impegno e senso d'appartenenza. La partita con la Juventus? Già sull'aereo di ritorno s'inizia a lavorare. Conosciamo le caratteristiche dei bianconeri, sono tra le squadre più forti d'Europa. Non stiamo qui a piangere, ci proveremo".

"Battaglieremo nonostante gli infortunati"

Cresce il numero degli infortunati: "Dovremo rifare ancora una volta la conta dei disponibili, ma merito a questi ragazzi che stanno facendo grandi cose. È inutile pensarci, vediamo chi c'è a disposizione e andiamo in campo. Battaglieremo, in questo momento gira così. Anche l'infortunio di Musacchio non è muscolare ma è stato uno scontro, così come quello di Calhanoglu. Ora godiamoci questo momento, poi vedremo".

Reina: "Grande reazione. Donnarumma ha tutto per diventare un fenomeno"

Queste, invece, le parole di Pepe Reina: "Quando qualcuno riesce a tirarsi fuori da un momento di difficoltà ne esce più forte, dobbiamo continuare così e trovare il giusto equilibrio. La partita con la Juventus? Dobbiamo affrontarli con umiltà e rispetto, ma senza paura e tantissima fiducia. Giochiamo con la spinta di un San Siro pieno e dobbiamo mettercela tutta per conquistare i tre punti”. Sul rapporto con Donnarumma, aggiunge: “Ho un grande rapporto con tutti i portieri che ci sono qui, ci divertiamo tanto. In questo momento il mio lavoro, fondamentalmente, è quello di far giocare Gigio meglio rispetto all'anno scorso e sta succedendo. Ha tutto per diventare un fenomeno".