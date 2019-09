Domanda per Florenzi: Cosa pensi di dare di diverso da capitano rispetto a chi è venuto prima?

"Prima avevo dei grandi esempi. Totti e De Rossi hanno dato tutto per la Roma. È la cosa che mi porto dietro. Il mio esempio voglio darlo in campo. Devono vedermi come un esempio prima di tutto di lealtà e umiltà. Bisogna entrare in campo determinati e cattivi. Se non corro quanto te, sono convinto che la partita a casa la vinciamo grazie a te. Non dobbiamo mollare neanche dopo un 4 a 0. Se al novantesimo stiamo perdendo, non si molla fino a quando non fischia l'arbitro. Non c'è cosa più bella di uscire dal campo a testa alta. Qualsiasi sia il risultati è bello uscire a testa alta per aver dato il massimo".