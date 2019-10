Cosa non funzionava l'anno scorso? Tu e altri giocatori ora sembrate più sereni.

Fazio: L'anno scorso tutti abbiamo fatto più fatica in campo. Eravamo in difficoltà, penso che non sia andata bene come volevamo. Non è stato soltanto un problema mio, le cose non sono andate come dovevano. Per fortuna quest'anno sta andando diversamente, vedo un'altra squadra rispetto a prima, si respira anche un'aria diversa.