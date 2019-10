Si giocherà in Austria e pure ad Istanbul, doppio appuntamento nel gruppo J di Europa League. Da una parte la Roma attesa sul campo del sorprendente Wolfsberger, dall’altra le due deluse nei primi 90 minuti del girone. Parliamo di Borussia Mönchengladbach e Istanbul Basaksehir, entrambe travolte con un poker al debutto e pronte al riscatto sulla strada della qualificazione. In realtà la sfida è già iniziata sui social, siparietto che necessita di un passo indietro nella storia: l’antefatto risale alla Champions 2016/17, quando il club tedesco affrontò il Celtic a Glasgow vincendo 2-0. Prima della partita, tuttavia, i gestori di un pub cittadino riscontrarono difficoltà nel trascrivere correttamente il nome dell’avversaria: irresistibile la lavagnetta esposta fuori dal locale dove, per annunciare il match trasmesso, il ‘Gladbach venne indicato come "A German Team" dopo un paio di tentativi non andati a buon fine. Un assist fortunatissimo per il Borussia che, per qualche giorno, adottò il nuovo nome "ufficiale" sui social diventando virale. E c’è di più: il merchandising della società riscontrò un boom nella vendita di sciarpe targate "A German Team", clamorosa impennata di vendite complice il coinvolgimento di un tifoso d’eccezione. Parliamo di Gigi Buffon, una passione nata da bambino giocando col Subbuteo. "Mi piaceva perché aveva dei colori molto belli e un nome che non riuscivo a pronunciare da piccolo". E qualcuno non è riuscito nemmeno tuttora.