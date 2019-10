Prima trasferta europea della Roma in stagione. Dopo la goleada all'esordio contro il Basaksehir, i giallorossi si troveranno di fronte l'entusiasmo del Wolfsberger, formazione austriaca all'esordio in casa nelle competizioni europee. Una squadra che ha già dimostrato di poter essere all'altezza del palcoscenico continentale con l'inaspettata vittoria per 4-0 contro il Borussia Monchengladbach nella prima giornata del girone. Un importante segnale di forza contro quella che, al momento del sorteggio, era considerata l'avversaria principale della Roma nel gruppo J. Fonseca, che finora lontano dall'Olimpico ha ottenuto due vittorie in due partite, non sottovaluta l'impegno, ma è comunque orientato a dare un turno di riposo ai titolarissimi Dzeko e Kolarov

Le probabili formazioni: in avanti si punta sul tandem Pastore-Kalinic

Non dovrebbe esserci turnover in porta, dove Mirante dovrebbe ancora stare a guardare lo spagnolo Pau Lopez difendere i pali nel consueto 4-2-3-1. Davanti all'ex Betis, verrà schierato Smalling per la terza partita consecutiva. Il centrale inglese ha ben impressionato nelle sue prime uscite e Fonseca ad ora sembra voler alternare soltanto il suo compagno di reparto: toccherà a Fazio stavolta. Sulle fasce Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. L'ex atalantino giocherà per la prima volta nella zona di campo occupata sia nelle stagioni con i bergamaschi che lo scorso anno alla Juventus. A riposo Kolarov, mentre Zappacosta, rientrato tra i convocati, dovrebbe accomodarsi soltanto in panchina. A centrocampo dovrebbe rifiatare Veretout. Torna invece titolare Cristante accanto a Diawara. Sulla trequarti, l'allenatore portoghese deve iniziare a fare i conti con le pesanti assenze di Pellegrini e Mkhitaryan. Le soluzioni sono obbligate, data anche le lungodegenze di Perotti e Under. Zaniolo e Kluivert saranno gli esterni offensivi, mentre Pastore avrà il compito di ispirare Kalinic. Alla sua terza avventura italiana dopo Fiorentina e Milan, l'attaccante croato vuole dimostrare di non essere la versione sbiadita del centravanti visto nelle ultime due stagioni. La non facile missione di sostituire Dzeko potrebbe essere il giusto stimolo per rilanciarsi.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): 31 Kofler; 27, Novak, 26 Sollbauer, 15 Rnic, 7 Schmitz; 11 Schmid, 16 Leitgeb, 8 Ritzmaier; 10 Liendl; 9 Weissman, 21 Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 5 Jesus, 20 Fazio, 37 Spinazzola; 42 Diawara, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 19 Kalinic. All. Fonseca