Celtic-Lazio, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

Celtic-Lazio si giocherà giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 al Celtic Park di Glasgow. La partita è valida per la terza giornata dei gironi di Europa League 2019/2020. La Lazio di Simone Inzaghi ha totalizzato 3 punti nel Girone E perdendo 2-1 in casa del Cluj nella prima giornata e vincendo 2-1 all'Olimpico nella seconda contro il Rennes. In conferenza stampa alla vigilia Inzaghi ha analizzato la partita che i biancocelesti vanno ad affrontare: "Per me e i miei giocatori sarà bellissimo. Io ho giocato le mie gare in Champions, penso che anche oggi per i miei ragazzi vivere questa cornice sia bellissimo. Ci saranno delle difficoltà ma le dovremo affrontare nel migliore dei modi". I biancocelesti sono secondi a pari punti con il Cluj mentre il Celtic di Neil Lennon è primo con 4 punti dopo il pareggio con il Rennes e la vittoria con il Cluj.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Europa League tra Celtic e Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in chiaro su TV8. La telecronaca è affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo ci sarà Matteo Petrucci; Diretta Gol con Dario Massara.