La Lazio cerca punti in trasferta contro il Celtic capolista del Girone E. I ragazzi di Simone Inzaghi vogliono la seconda vittoria dopo quella ottenuta contro il Rennes all'Olimpico alla seconda giornata. Con una vittoria in trasferta i biancocelesti si porterebbero a 6 punti, scavalcando proprio il Celtic che ora ne ha 4. Giocare al Celtic Park non è mai facile, ci sarà però un'atmosfera fantastica, come dichiatato dallo stesso Inzaghi nella conferenza di vigilia.

Le probabili scelte dei due allenatori

Inzaghi dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo per frontegiare il Celtic. La linea difensiva dovrebbe essere composta ds Bastos, Vavro e Acerbi. Centrocampo a 5 con Leiva a impostare al centro, Parolo e Milinkovic interni, Lazzari sulla destra e Jony sulla sinistra. In attacco la coppia titolare dovrebbe essere Correa-Caicedo, con Immobile in panchina pronto a subentrare a gara in corso. Il Celtic di Lennon dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Edouard unica puntae il trio Forrest, Rogic e Elyounoussi a supporto.

Celtic-Lazio, le probabili formazioni

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard.

Lazio (3-5-2) Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo.