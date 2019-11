Istanbul Basaksehir Roma, le probabili formazioni del match di Europa League

Solito 4-2-3-1 per i giallorossi, con Dzeko a guidare il reparto avanzato. Under, Pellegrini e Zaniolo supporteranno il bosniaco. Spinazzola torna a destra, con Mancini centrale. Modulo speculare per i turchi del Basaksehir

Roma chiamata a vincere, in Turchia, per rimettersi in posizione favorevole in ottica qualificazione. Il terzo posto attuale, infatti, corrisponderebbe l’eliminazione dalla competizione. Paulo Fonseca non cambia l’assetto offensivo della squadra, che si schiererà col solito 4-2-3-1. Pau Lopez tra i pali, quindi la difesa a quattro composta da Spinazzola e Kolarov sugli esterni, mentre Mancini e Smalling comporranno la coppia centrale. Veretout e Diawara agiranno da schermo avanti al reparto arretrato; sulla trequarti Zaniolo e Under giocheranno larghi, con Pellegrini posizionato a ridosso dell’unica punta Edin Dzeko. Modulo speculare per i turchi del Basaksehir, con Crivelli a guidare l’attacco supportato da Visca (compagno di Dzeko in nazionale), Irfan e Guldbrandsen.

Le probabili formazioni

Basaksehir (4-2-3-1): Mert; Caiçara, Ponc, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Irfan, Guldbrandsen; Crivelli. All. Okan Buruk.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All. Paulo Fonseca.