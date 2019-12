Europa League, calendario e orari della 6^ e ultima giornata

Ultima giornata di Europa League pronta ad aprirsi dopo le gare di Champions. Tempo di verdetti, di gioie o delusioni. Di conferme o sorprese. Spera che vada tutto come previsto Fonseca, perché la sua Roma è veramente ad un passo dai sedicesimi. I giallorossi nel gruppo J partono da 8 punti, come il Borussia Monchengladbach, e possono permettersi una combinazione anche di tre diversi risultati per qualificarsi. Zaniolo e compagni strappano il pass se battono o pareggiano con il Wolfsberger. Potrebbero, però, pure perdere con qualsiasi risultato, a patto che il Borussia Monchengladabach non perda in casa con l’Istanbul Basaksehir. Se la Roma perdesse e i turchi pareggiassero, sarebbero appaiate a 8 punti ma i giallorossi hanno vinto entrambi gli scontri diretti e si qualificherebbero come secondi. Discorso diverso per la Lazio, che deve vincere sul campo del Rennes con qualsiasi risultato e contemporaneamente sperare che il Celtic già primo nel girone vinca sul campo del Cluj. Il programma della giornata.

Il programma della sesta giornata

Ore 18:55

Qarabag-Dudelange

APOEL Nicosia-Siviglia

Dinamo Kiev-Lugano

Copenhagen-Malmo

Basilea-Trabzonspor

Getafe-Krasnodar

PSV Eindhoven-Rosenborg

LASK-Sporting CP

Rennes-Lazio

Cluj-Celtic

Eintracht-Guimaraes

Standard Liegi-Arsenal

Ore 21

Rangers-Young Boys

Porto-Feyenoord

Espanyol-CSKA Mosca

Ludogorets-Ferencvarosi

Gent-Olekasandria

Wolfsburg-Saint Etienne

Roma-Wolfsberger

Borussia Monchengladbach-Basaksehir

Slovan Bratislava-Sporting Braga

Wolverhampton-Besiktas

Partizan-Astana

Manchester United-AZ Alkmaar