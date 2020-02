Roma-Gent, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

La Roma ospita il Gent per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'Europa League entra nella fase finale, dopo essersi qualificata come seconda nel girone la Roma si appresta ad affrontare il Gent ai sedicesimi. Gara d'andata all'Olimpico, i giallorossi proveranno a riscattarsi davanti ai propri tifosi dalle tre sconfitte consecutive subite in campionato. La squadra di Fonseca insegue una vittoria che manca da esattamente un mese, dalla gara di Marassi contro il Genoa vinta per 1-3 lo scorso 19 gennaio

Dove vedere Roma-Gent in tv

La partita tra Roma e Gent, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A curare i collegamenti da bordocampo ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante, mentre per Diretta Gol a raccontare la gara ci sarà Dario Massara.