Siviglia-Roma, le probabili formazioni

Fonseca ha annunciato in conferenza stampa la presenza di Zaniolo dal primo minuto, mentre rimane ancora in dubbio Pellegrini, reduce dalla frattura al setto nasale rimediata contro la Fiorentina. 4-3-3 per Lopetegui, che si affida all'ex Genoa e Milan, Lucas Ocampos (diretta alle ore 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Roma, gioca Zaniolo e dubbio Pellegrini Fonseca non ha lasciato dubbi in conferenza stampa: Zaniolo giocherà sicuramente. Parte dal talento classe '99, l'assalto all'Europa League da parte della formazione giallorossa. Per avere la meglio del Siviglia, l'allenatore portoghese dovrebbe affidarsi a Mkhitaryan e Dzeko per completare il tridente offensivo: in dubbio Pellegrini, ancora non completamente ristabilito dopo la frattura al naso. In difesa non ci sarà Smalling, per il quale non è stato raggiunto l'accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito fino a fine stagione: al suo posto giocherà Ibanez. ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca