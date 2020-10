1/50

Sono 48 le squadre che partecipano al sorteggio di Europa League: divise in 4 fasce in base al coefficiente Uefa (determinato dalla somma dei punti conquistati nei cinque anni precedenti), daranno vita ai 12 gironi di Europa League. Tra le italiane, Roma e Napoli partono in prima fascia, mentre il Milan, vittorioso nell'ultimo preliminare contro il Rio Ave, finirà in terza fascia