La situazione che riguarda l' AZ Alkmaar si fa sempre più preoccupante. Il club olandese ha infatti registrato nelle ultime ore nuovi casi di positività al coronavirus, che si vanno ad aggiungere a quelli già individuati nei giorni scorsi. Il totale dei calciatori attualmente positivi al Covid , come si legge in una nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale, è infatti salito a 13 . Sono addirittura 8 le nuove infezione rilevate dopo gli ultimi tamponi, che vanno a sommarsi alle 9 (tra calciatori e staff) che avevano già decimato la squadra nello scorso weekend. L'unica, parziale, buona notizia arriva dal fatto che, dei 9 positivi della settimana scorsa, 3 sono attualmente risultati negativi .

Partita contro il Napoli al momento non a rischio

Il club olandese, chiaramente alle prese con una situazione complicata, sarà impegnato giovedì alle ore 18.55 nella gara d'esordio del Girone F di Europa League al San Paolo contro il Napoli. La disputa della partita, sempre secondo quanto emerge dalla nota pubblicata dal club olandese, è stata comunque autorizzata dall'Uefa e non sarebbe a rischio, a meno che le autorità locali non prendano diverse decisioni in merito nelle prossime ore. L'AZ Alkmaar stilerà una lista di 17 convocati nella mattinata di mercoledì e sempre lo stesso giorno partirà in direzione Italia, per disputare regolarmente la sfida di Europa League contro il Napoli.