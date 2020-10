Celtic-Milan, le probabili formazioni

La fase a gironi di Europa League dei rossoneri inizia in Scozia, contro il Celtic dell'ex Laxalt. Pioli non può contare su Calhanoglu (distorsione alla caviglia) e si affida a Brahim Diaz. A centrocampo spazio a Tonali, in difesa a Diego Dalot. Squadre in campo alle 21, match in diretta su Sky Sport Uno

La "vera" Europa League del Milan inizia a Glasgow contro un club storico come il Celtic. I rossoneri, inseriti nel gruppo H cui fanno parte anche Sparta Praga e Lille, hanno raggiunto la fase a gironi superando Shamrock, Bodo-Glimt e infine il Rio Ave nel pirotecnico pareggio acciuffato all'ultimo secondo dei tempi supplementari con conseguente successo ai rigori, al cardiopalma. In Portogallo il grande protagonista fu Calhanoglu, che però mancherà questo appuntamento: il turco, fermato alla vigilia della partenza per la Scozia, si è fermato per una distorsione alla caviglia. Il calcio d'inizio di Celtic-Milan, partita trasmessa in diretta da Sky Sport Uno, è alle 21.00.

Celtic, l'ex Laxalt dal 1'

approfondimento

Europa League, calendario della prima giornata

I rossoneri se la vedranno subito con un loro ex compagno di squadra, l'uruguaiano Laxalt che dovrebbe occupare la stessa corsia di Diego Dalot, al suo esordio assoluto in rossonero. Avrebbe potuto compiere il percorso inverso il centrale di difesa Ajer, seguito dal Milan sul mercato, pista che poi non è stata seguita. Il difensore norvegese sarà dunque impegnato in un duello scandinavo con Ibrahimovic, ma non è da escludere che nel corso della partita non si possa anche concretizzare un derby col connazionale Hauge.



CELTIC (3-5-2) Probabile formazione: Barkas; Jullien, Duffy, Ajer; Frimpong, Brown, McGregor, Laxalt; Ntcham; Ajeti, Elyounoussi. All. Lennon

Milan, Pioli senza Calha: c'è Brahim

La partenza dei rossoneri per Glasgow è stata rovinata dalla brutta notizia della vigilia riguardante Calhanoglu: fermato da una distorsione alla caviglia, il turco dovrà osservare uno stop di 10 giorni che si traduce in tre partite. Al suo posto Pioli si affiderà a Brahim Diaz per la sfida con gli scozzesi. L'allenatore rossonero cambia 5 giocatori su 10 di movimento: riposo per Leao e Saelemaekers. Dietro a Ibra spazio allora a Castillejo, l'ex Real Brahim Diaz appunto e Krunic. A centrocampo Tonali giocherà al posto di Bennacer. In difesa l'esordio assoluto di Diogo Dalot sulla fascia destra.



MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli