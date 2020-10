Napoli-Az Alkmaar, le probabili formazioni

L'Europa League del Napoli inizia al San Paolo: ospiti gli olandesi dell'AZ Alkmaar, di cui si è tanto parlato in questi giorni per i contagi da coronavirus, saliti a quota 13. Partita che però non è mai stata a rischio. D'altra parte anche Gattuso deve fare a meno di Elmas e Zielinski, risultati positivi anche al tampone effettuato alla vigilia del match. Napoli-AZ è in diretta su Sky Sport Uno, calcio d'inizio alle 18.55.

Napoli, l'attacco non si tocca

approfondimento

Gattuso: "C'è timore, ma siamo pagati per questo"

Gattuso ritrova Insigne (in panchina) e non tocca il reparto offensivo con cui ha schiantato l'Atalanta. A centrocampo, invece, ancora assenti Zielinski ed Elmas positivi al Covid, toccherà a Lobotka al posto di Bakayoko. Tra i difensori rifiata Di Lorenzo: i terzini saranno Hysaj e Mario Rui.



NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

AZ, vi ricordate Martins Indi?

Tante defezioni tra gli olandesi, colpiti dal Covid ma - come ha fatto notare Gattuso in conferenza stampa - la formazione titolare conta un solo giocatore positivo, l'attaccante 19enne Boadu. In difesa ci sarà Martins Indi, protagonista ai Mondiali del 2014 in Brasile: l'Olanda finì sul podio (bronzo) e lui si prese anche il podio dei meme. L'AZ è reduce da un 2-2 in campionato (sabato scorso) contro il VVV-Venlo, una beffa perché rimasti in dieci uomini dal 41' gli uomini di Slot erano comunque riusciti a restare sul 2-0 fino all'86', subendo poi due reti negli ultimissimi minuti di gioco.



AZ (4-3-3) Probabile formazione: Bizot; Svensson, Hatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Gudmunsson, Stengs, Karlsson. All Slot