Napoli-AZ Alkmaar, tutto quello che c'è da sapere

Sarà la prima sfida assoluta tra queste due squadre che non si sono mai affrontate nella loro storia. Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide contro avversari olandesi in una competizione europea: 3-1 contro il Feyenoord al San Paolo nella fase a gironi della Champions League 2017/2018. Per il resto 2 pareggi e 4 sconfitte. L'AZ, invece, ha perso le due trasferte europee italiane affrontate nella sua storia: nel 1982 a Milano contro l'Inter e nel 2012 a Udine.

Curiosità

Il Napoli ha vinto le ultime sette gare giocate nella fase a gironi di Europa League e non perde dal 2-0 subito in Svizzera contro lo Young Boys, datato ottobre 2014. Da allora 8 vittorie e 1 pareggio. Da quando si chiama Europa League, l'AZ Alkmaar ha vinto soltanto 5 gare su 26 giocate in trasferta (per il resto 10 pareggi e 11 sconfitte), con una percentuale di successo del 19%. È la più bassa registrata tra tutte le squadre che hanno giocato almeno 26 partite in questa competizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L'uomo del momento, in casa Napoli, si chiama Hirving Lozano: in 3 partite di campionato ha fatto 4 gol, tanti quanti ne aveva segnati l'anno scorso in Serie A. Il messicano vuole confermarsi anche in Europa League contro l'AZ Alkmaar, squadra che ha già colpito per tre volte nei due anni vissuti in Olanda con il PSV (compreso il gol all'esordio in Eredivisie).