Il difensore del Napoli analizza la gara vinta con la Real Sociedad ma parla anche di futuro: "Era difficile venire su questo campo e fare bene. Le squadre mi cercano ma io sono ancora qua. Io amo Napoli, ho tre anni di contratto e sono nel progetto al 100%. Vedremo cosa accadrà. Gattuso? Dopo una stagione per me difficile mi ha detto la verità in faccia e io mi sono messo a lavorare"

Il Napoli vince a San Sebastian una gara molto complicata con la Real Sociedad. Tra i migliori in campo Kalidou Koulibaly che analizza la partita: "Non so se è la vittoria più importante della stagione ma avevamo voglia di fare bene qua - dice - Loro sono una squadra molto forte, sono primi in classifica e noi abbiamo gestito bene la partita perché giocare fuori casa, in questo campo, con la loro fiducia, non era facile e penso che abbiamo fatto molto bene". Sulla crescita della squadra: "Cosa c’è di diverso rispetto allo scorso anno? Siamo più consapevoli ma anche se vinciamo le partite ci rimettiamo sempre in discussione e vogliamo vincere ogni volta, anche soffrendo. Sapevamo che loro erano forti e ci siamo messi a disposizione, ci siamo aiutati tutti e possiamo essere felici stasera".