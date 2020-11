Gattuso: "Recupero Insigne troppo importante"

L'allenatore del Napoli a Sky Sport alla vigilia della trasferta in Croazia: "Loro concedono poco. Il recupero di Insigne è importante, lui non è come gli altri. Mertens senza gol? Deve stare sereno". 22 i convocati, manca Osimhen squalificato. Partita in diretta giovedì 5 novembre alle 18:55 su Sky Sport Collection (canale 205 del satellite) e Sky Sport 253 INSIGNE RECUPERATO PER LA SFIDA AL RIJEKA

Giornata di vigilia per il Napoli, che sarà impegnato in Croazia sul campo del Rijeka giovedì 5 novembre alle 18:55 per la terza giornata del gruppo F di Europa League. Primo confronto nella storia dei due club, alla quale il Napoli arriva con tre punti, frutto di una sconfitta contro l'AZ Alkmaar e di una vittoria sulla Real Sociedad, mentre i croati hanno invece perso entrambe le gare con gli spagnoli e gli olandesi. Nella squadra azzurra c'è voglia di rispondere sul campo alla sconfitta rimediata nell'ultimo turno di Serie A al San Paolo (0-2) contro il Sassuolo. "Non sarà una passeggiata, loro lasciano pochissimi spazi e giocano con un 5-3-2 molto chiuso, la Real Sociedad gli ha fatto gol solo nel finale" ammette Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport nel prepartita. "Non siamo stati noi a dire che dobbiamo vincere lo scudetto, lo devono dire gli altri. Noi lavoriamo tanto durante la settimana per migliorare, siamo vivi, teniamo bene il campo e ci tirano pochissimo in porta - è la certezza dell'allenatore del Napoli - sicuramente per quello che subiamo perdere come fatto con il Sassuolo e l'Az Alkmaar brucia".

"Mertens tornerà al gol" leggi anche La punizione "impossibile" di Diego compie 35 anni Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore parla anche del ritorno in gruppo di Insigne dopo l'infortunio della scorsa settimana contro la Real Sociedad: "Lorenzo non è al 100 per cento, ma già il fatto che stia stringendo i denti per allenarsi con noi è importante. Lui sa che mi aspetto questo tipo di atteggiamento, è il nostro capitano. Non è un giocatore come gli altri, anche nei momenti di difficoltà deve darci qualcosa". In attacco è a secco di gol da cinque partite ufficiali Mertens: "Il gol arriverà - dice Gattuso del belga - per noi è un giocatore importante. Dries sta avendo palle gol, magari è in un momento in cui sta avendo più difficoltà a fare gol. Lavoriamo e le cose andranno bene". Un messaggio anche per Osimhen, squalificato dopo l'espulsione dello scorso turno: "Lui deve stare tranquillo, ha dimostrato sin da subito cosa può fare e quanto vale. Deve evitare di andare faccia a faccia con arbitri e avversari. L'ho detto ai ragazzi: noi dobbiamo solo pensare a cosa possiamo dimostrare noi. I falli in più o in meno sono solo alibi".

I convocati di Gattuso

Sono 22 i convocati di Gattuso per la trasferta croata. Non sarà del match Osimhen, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro la Real Sociedad. In lista ci sono i tre portieri Meret, Ospina e Contini, i difensori Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani e Mario Rui, i centrocampisti Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko. Lorenzo Insigne, recuperato si aggiunge a Lozano, Mertens, Petagna e Politano tra i nomi a disposizione in attacco.