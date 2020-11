Probabili formazioni di Lille-Milan: Hauge dal 1'

Cancellare la sconfitta del turno precedente e riprendersi la vetta del girone H di Europa League : sono gli obiettivi del Milan , atteso alle 18.55 di giovedì 26 novembre dalla trasferta sul campo del Lille nella quarta giornata della fase a gironi della competizione. I rossoneri ci arrivano con 6 punti, frutto delle vittorie su Celtic e Sparta Praga, a -1 dai francesi che lo scorso 5 novembre hanno vinto per 3-0 a San Siro, ponendo fine alla lunga striscia di imbattibilità dei rossoneri. La sfida dello stadio Pierre Mauroy sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD. La telecronaca del match sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo ci sarà Peppe Di Stefano.

Qui Milan: Hauge titolare, panchina Romagnoli

Nel Milan non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ma i rossoneri possono consolarsi almeno con le statistiche: senza Zlatan nel 2020 non hanno mai perso. Pioli, sostituito in panchina da Daniele Bonera, medita cinque novità rispetto alla squadra che ha vinto per 3-1 nell'ultimo turno di Serie A sul campo del Napoli. In difesa Romagnoli non sta bene e dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto Gabbia accanto a Kjaer. A destra dovrebbe esserci spazio per Dalot, mentre in mezzo al campo Kessié potrebbe rifiatare, con Tonali accanto a Bennacer. Si avvicina la prima da titolare per Hauge, a segno al San Paolo: il 21enne norvegese è candidato a un posto sulla trequarti con Calhanoglu e Castillejo, quest'ultimo a destra a posto dell'infortunato Saelemakers. Al centro dell'attacco c'è Rebic. Out anche Leao.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All.: Pioli (in panchina Bonera)