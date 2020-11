Probabili formazioni di Napoli-Rijeka: c'è Petagna

Con la città in lutto per la morte di Maradona, il Napoli sfida il Rijeka nella quarta giornata del gruppo F di Europa League: fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Turnover in attacco per Gattuso: chance per Petagna. L'allenatore alla vigilia: "Nessun litigio, vedo grande senso di appartenenza. Farò turnover" DE MAGISTRIS: "SAN PAOLO INTITOLATO A MARADONA"

Nel giorno più difficile, quello del ricordo di Diego Armando Maradona, il Napoli scende in campo al San Paolo contro il Rijeka per la quarta giornata del girone F di Europa League. Si gioca nello stadio che ha tenuto le luci accese nella notte tra mercoledì e giovedì per ricordare il suo eroe e che presto potrebbe portare proprio il nome del Pibe de Oro. In palio per la squadra di Gattuso ci sono punti preziosi per credere nella qualificazione, con la classifica del raggruppamento che vede Napoli, AZ Alkmaar e Real Sociedad a quota 6 punti in vetta e in piena corsa per l'accesso al turno successivo. Si gioca alle 21 di giovedì 26 novembre, con diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Gattuso cambia in attacco: Petagna titolare approfondimento Maradona e il Napoli, una storia di successi "La squadra mi segue, sta giocando un buon calcio ma possiamo fare ancora meglio". Parola di Rino Gattuso alla vigilia della sfida al Rijeka. Voltare pagina dopo il ko del San Paolo contro il Milan in Serie A è la priorità. Diverse le novità rispetto alla squadra scesa in campo nell'ultimo turno di campionato: in difesa a sinistra c'è Ghoulam, mentre Maksimovic prenderà il posto di Manolas accanto a Koulibaly. In mezzo al campo ci sarà Bakayoko, squalificato nel prossimo turno di campionato, accanto a Demme. Riposo in partenza per Lozano, Insigne e Mertens, con Petagna al centro dell'attacco in un 4-2-3-1 che vedrà in Politano, Zielinski ed Elmas i fantasisti. Ancora out Osimhen, che proverà a recuperare per la Roma. NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Gattuso