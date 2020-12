AZ Alkmaar-Napoli, dove vedere la partita in tv

Agli azzurri serve una vittoria nelle ultime due partite per conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Gattuso vuole chiudere il discorso qualificazione già in Olanda: calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno

La vittoria dell'ultimo turno contro il Rijeka ha permesso al Napoli di avvicinarsi moltissimo alla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League: agli azzurri, infatti, basterà ottenere una vittoria nelle prossime due partite per conquistare il pass per il turno successivo. La squadra di Gattuso - attualmente in testa con 9 punti - in ogni caso vuole chiudere il discorso già in Olanda nel match della quinta giornata del girone F contro l'AZ Alkmaar (a quota 7 insieme alla Real Sociedad), l'unica squadra che fin qui è riuscita a fermare Insigne e compagni in Europa (0-1 al San Paolo nel match inaugurale del raggruppamento).