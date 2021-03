Emergenza Milan, a Manchester anche senza Theo

La probabile formazione del Manchester United

MAN UNITED

Rashford ko: le ultime sull'infortunio

Non ci sono buone notizie per Ole Gunnar Solskjaer, che con ogni probabilità per la sfida ai rossoneri dovrà fare e meno anche di Marcus Rashford, uscito malconcio dal derby con il City e difficilmente recuperabile per la gara di Old Trafford. Come dichiarato dallo stesso allenatore del Manchester United, l'attaccante non ha svolto l'ultima seduta di allenamento e sembra destinato al forfait al pari di altri big della squadra: non ci saranno, infatti, De Gea, Van de Beek, Pogba e Mata. Ancora in dubbio, invece, Cavani, per questo il peso dell'attacco dovrebbe essere sulle spalle di Greenwood, supportato dal trio formato da James, Bruno Fernandes e Martial. A centrocampo la coppia Matic-Fred, in difesa Wan-Bissaka e l'ex Inter Telles sugli esterni, con Bailly e Maguire centrali. Tra i pali Henderson.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood. All: Solskjaer