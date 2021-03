Roma-Shakhtar: sorpresa Mkhitaryan centravanti

La probabile formazione della Roma

ROMA

Dzeko in gruppo: recupera per lo Shakhtar

Paulo Fonseca affronta il suo passato e potrebbe schierare i suoi con una sorpresa in attacco: Mkhitaryan da falso nove. L'armeno, anche lui ex della partita, è al momento in vantaggio su Borja Mayoral e potrebbe dunque essere impiegato come terminale offensivo, con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. A centrocampo Diawara e Villar, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni, mentre in difesa Smalling e Kumbulla insieme a Mancini. Tra i pali Pau Lopez. Convocato anche Dzeko, che si è allenato per la prima volta in gruppo dopo due settimane di stop per la lesione all'adduttore e potrebbe fare comodo nella parte finale della gara: qualora entrasse in campo, per lui sarebbe la presenza numero 100 in carriera tra Champions ed Europa League.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All: Fonseca