Mkhitaryan dal 1': le probabili di Roma-Ajax

Dopo il successo per 2-1 dell'andata, i giallorossi sfidano gli olandesi nel match dell'Olimpico: in palio la semifinale di Europa League. Fonseca opta per un turnover di massa e rilancia dal 1' Mkhitaryan. Roma-Ajax alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Strappare il pass per le semifinali di Europa League. È questo l’obiettivo della Roma che giovedì alle ore 21 allo stadio Olimpico affronta l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale della competizione, forte del successo per 2-1 maturato all’andata in Olanda. Roma-Ajax, giovedì alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "Con l'Ajax la più importante dell'anno" Un maxi turnover per affrontare al meglio i 90 minuti più importanti fino a questo momento della stagione. Paulo Fonseca cambia ben otto giocatori rispetto alla gara di campionato vinta contro il Bologna, confermando – rispetto alla gara di Serie A – solo Mancini, Ibanez e Diawara dal primo minuto. Out Smalling e Spinazzola, per la gara contro l’Ajax spazio in porta a Pau Lopez, linea difensiva che vede il ritorno di Cristante insieme appunto a Mancini e Ibanez, a centrocampo Karsdorp esterno destro, Calafiori a sinistra mentre in mezzo agiranno Veretout e Diawara. Pellegrini e Mkhitaryan – che torna dal primo minuto dopo l’infortunio – saranno invece i due trequartisti che agiranno alle spalle di Dzeko. ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Kardsorp, Veretour, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.