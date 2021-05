L'allenatore dei Red Devils mette in guarda i suoi giocatori in vista del ritorno della semifinale di Europa League: "Dobbiamo giocare per vincere, non per difendere il risultato. Qualche anno fa la Roma ha rimontato il Barcellona, non dimentichiamolo". Bruno Fernandes: "L'unico concreto segno di miglioramento sarà portare a casa il trofeo" FONSECA: "MOURINHO MIGLIOR ALLENATORE AL MONDO" Condividi:

"Non siamo ancora pronti per difendere il risultato, vogliamo vincere la partita e migliorare". Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, presenta così il ritorno della semifinale di Europa League che i Red Devils giocheranno giovedì 6 maggio alle 21 allo stadio Olimpico contro la Roma. All'andata il club inglese ha vinto 6-2 ma per Solskjaer "non è fatta, non siamo in finale". E ammonisce i suoi in conferenza: "Qualche anno fa la Roma ha rimontato il Barcellona, non dimentichiamolo".

"Ottimista su permanenza Cavani" leggi anche Roma, ricaduta Diawara: out per lo United L'allenatore dello United non esclude però variazioni nella formazione di partenza: "Faremo un paio di cambiamenti rispetto all'andata, abbiamo testato la resistenza dei giocatori perché devono arrivare a giocare 50 partite a stagione. Abbiamo studiato alimentazione e abitudini dei giocatori". In campo dovrebbe esserci Cavani, autore di una doppietta nell'andata di Old Trafford: "Abbiamo avuto delle conversazioni interessanti - dice dell'attaccante Solskjaer - ma spetta solo a lui l'ultima parola, deve decidere se restare o meno. Ora sono più ottimista".

"Protesta tifosi? Pensiamo alle partite" vedi anche Protesta e caos tifosi, rinviata United-Liverpool Domenica scorsa il Manchester non è sceso in campo, complice il rinvio della partita di Premier League contro il Liverpool stabilito per ragioni di sicurezza dettate dalla protesta dei tifosi contro la famiglia Glazer, proprietaria del club. "Ho parlato con la proprietà - le parole di Solskjaer - si sono scusati con me personalmente e con i tifosi. Come ho già detto, è una situazione difficile ma devo concentrarmi sulle partite. Con la proprietà ho sempre avuto un ottimo rapporto. Tutti hanno il diritto di manifestare in modo pacifico, non bisogna mai oltrepassare la linea".