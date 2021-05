Roma-United, orari e dove vedere la partita in tv

I giallorossi cercano l'impresa all'Olimpico dopo il ko per 6-2 dell'andata. Roma-Manchester United, semifinale di ritorno di Europa League, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

90' per realizzare quella che sarebbe un’impresa storica per il club giallorosso e per il calcio italiano. Dopo la pesantissima sconfitta per 6-2 all’andata a Old Trafford, la Roma sfida il Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League che si gioca questa sera allo stadio Olimpico di Roma con fischio di inizio alle ore 21. Dzeko e compagni sono chiamati a riscattare il brutto ko dell’andata e allo stesso tempo provare la difficile rimonta che però garantirebbe il pass per la finale della competizione.