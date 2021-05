Roma-Manchester United, le probabili formazioni

La Roma tenta all'Olimpico un'impresa complicatissima, rimontare il 6-2 rimediato all'andata a Old Trafford. Per provare a farlo, Fonseca si dovrebbe affidare a Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko. Spazio invece a Greenwood come unica punta nella formazione di Solskjaer. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Condividi:

Il terremoto Mourinho ha letteralmente sconvolto tutto l'ambiente Roma, con l'allenatore portoghese che guiderà la formazione giallorossa a partire dalla prossima stagione. Gli uomini di Fonseca però hanno ancora da giocarsi una semifinale di ritorno di Europa League, dove proveranno a ribaltare il 6-2 rimediato all'andata a Old Trafford. Un'impresa che avrebbe veramente qualcosa di eroico, ma alla quale la Roma ci ha già abituato in passato (indimenticabile il 3-0 rifilato al Barcellona nel 2018, dopo il 4-1 del Camp Nou). Ecco le possibili scelte di Fonseca e Solskjaer per la sfida dell'Olimpico, con fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "Mou il migliore, farà un grande lavoro" Fonseca dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto per praticamente tutta la stagione, non affidandosi al doppio centravanti come fatto nell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria. Panchina dunque per Borja Mayoral, con Pellegrini che ritorna ad agire nel ruolo di trequartista al fianco di Mkhitaryan e alle spalle dell'unica punta Dzeko. Pochi dubbi negli altri ruoli, vista l'emergenza infortuni che continua a falcidiare il gruppo giallorosso. Alle assenze di Pau Lopez, Veretout, Spinazzola ed El Shaarawy si è infatti andata ad aggiungere nelle ultime ore anche quella di Diawara. A centrocampo dunque spazio a Villar e Cristante, mentre in difesa ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Qualche dubbio in porta, dove però Mirante è favorito su Fuzato. Torna a disposizione di Fonseca Pedro, che però partirà dalla panchina. ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca