Leicester-Napoli, dove vedere la partita in tv

Italiane ancora protagoniste nelle notti del grande calcio europeo. Dopo le quattro formazioni scese in campo tra martedì e mercoledì in Champions League, questa sera tocca al Napoli di Luciano Spalletti rappresentare il nostro Paese nella sfida in trasferta contro il Leicester , gara valida per la prima giornata della fase a gironi del gruppo C di Europa League. Nello stesso girone ci sono anche Legia Varsavia e Spartak Mosca. Il Napoli arriva al match forte dei tre successi ottenuti in altrettante gare di Serie A disputate fino a questo momento, il Leicester invece ha ottenuto sei punti (2 successi e 2 sconfitte) nelle prime quattro gare di Premier.

Dove vedere Leicester-Napoli in tv

La gara tra Leicester e Napoli, valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo C) dell’Europa League 2021/2022, si gioca al Leicester City Stadium con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Federico Zancan, a bordocampo Massimo Ugolini; Diretta Gol Daniele Barone.