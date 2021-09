Leicester-Napoli, Insigne nel trio dietro Osimhen

Dopo tre vittorie in campionato, il Napoli si tuffa sull'Europa League: gli azzurri di Luciano Spalletti vanno a far visita al Leicester nella gara d'esordio. Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Ecco le possibili scelte dei due allenatori

Dopo l'ottimo avvio in campionato, con il successo sulla Juventus che ha chiuso un ciclo di 3 partite con altrettante vittorie, il Napoli vuole cominciare al meglio anche il proprio percorso in Europa League. Impegno però tutt'altro che semplice per gli uomini di Luciano Spalletti, che andranno a far visita al Leicester. Inglesi che hanno cominciato il loro campionato con 2 vittorie e 2 sconfitte, di cui l'ultima in casa sabato scorso contro il Manchester City. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ecco le possibili scelte dei due allenatori.