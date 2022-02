Fabian Ruiz: "Barcellona? Vogliamo la rivincita"

Lo spagnolo in un'intervista ad AS prima di Barcellona-Napoli: "Sarà una bellissima gara, abbiamo ancora il dente avvelenato per la sconfitta in Champions di 2 anni fa e cerchiamo la rivincita. L'idea di ritorna in Spagna in futuro c'è sempre, è casa mia. Per il momento sto bene in Italia, se sono arrivato a Napoli è per merito di Carlo Ancelotti. Spalletti è speciale e i tifosi meritano lo scudetto, non oso immaginare cosa accadrà in città se dovesse accadere" Condividi

Dopo il pareggio nel big match contro l'Inter, il Napoli ritorna a pensare all'Europa League e si prepara alla super sfida contro il Barcellona. Appuntamento al Camp Nou per gli azzurri, sarà un emozionante ritorno in Spagna per Fabiàn Ruiz. E il centrocampista sfida i blaugrana in una lunga intervista ad AS: "La prima cosa è che sarà una partita storica per Maradona - le sue parole - Per i napoletani è un Dio, sentiamo il dolore della città dopo la sua morte e vogliamo rendere omaggio alla squadra che lo ha portato in Europa. Poi devo ammettere che abbiamo ancora il dente avvelenato per il precedente scontro di Champions League. Quel 3-1 della gara di ritorno è stata una punizione troppo severa, vogliamo la rivincita. Il Barcellona è un grande club, ha grandi valori, ma arriviamo con fiducia. Penso che sarà un match alla pari e spero che questa volta il risultato sarà diverso".



"L'idea di tornare in Spagna in futuro c'è sempre" vedi anche Napoli-Inter 1-1. HIGHLIGHTS Il centrocampista sfiderà tanti sui compagni di Nazionale, ma nei prossimi anni vede anche la possibilità di un trasferimento in Liga: "L'idea di tornare in Spagna in futuro c'è sempre, è casa mia - prosegue - È lusinghiero che molti club importanti si siano interessati a me, questo è chiaro. Ma in questo momento penso solo al Napoli, sono a mio agio qui e abbiamo grandi sfide davanti a noi".



"Napoli seconda casa, qui grazie ad Ancelotti" leggi anche Napoli, Politano e Lobotka ko: saltano il Barça Lo spagnolo sta vivendo una stagione esaltate con Luciano Spalletti, ma l'allenatore che lo ha portato a Napoli nell'estate del 2018 è stato Carlo Ancelotti: "Se sono in Italia è soprattutto per merito suo – prosegue - Ha mostrato il suo interesse per me e poter lavorare con un allenatore come lui è stato speciale. Non pensavo che sarebbe tornato al Real Madrid, ma non sono rimasto sorpreso che stia andando così bene. All'inizio non è stato facile ambientarmi. Ero molto giovane, sono venuto da solo in un altro paese, ma i miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto e ho imparato subito la lingua. Ho stretto tante amicizie, questa ormai è già la mia seconda casa. Sono incredibilmente grato alla città e a tutte le persone che ho incontrato. Napoli è una città che ha tutto: una spiaggia, posti bellissimi, si mangia molto bene, un bel clima e la gente è molto simile all'Andalusia. Ogni giocatore che viene in squadra e ogni persona che viene a trovarmi è felice".

"Insigne via? È stato triste, ma starà bene" leggi anche Spalletti: "A Barcellona si va col petto in fuori" Chi ha già ufficializzato il suo addio è Insigne: "Lorenzo ha passato tutta la vita in questo club, ma il calcio è così. È stato triste, anche se allo stesso tempo siamo contenti che viva questa esperienza. Starà bene". I tifosi del Napoli attendono invece di capire quale sarà il futuro di Mertens: "Dries è quello che ha reso più facile il mio adattamento. Sono sempre con lui, lui è uno della mia famiglia. Che dire di più?". Su Koulibaly, invece: "È un leader e una brava persona, un pezzo di pane. Aiuta sempre chi ne ha bisogno. Siamo molto contenti della sua vittoria in Coppa d'Africa".