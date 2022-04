16/20 ©Ansa

EINTRACHT FRANCOFORTE



IN ZWEITE LIGA NEL 2011/12



Binari paralleli al West Ham per i loro avversari in Europa League, retrocessi dalla Bundesliga con il penultimo posto nonostante la staffetta in panchina tra Skibbe e Daum. Inutili i 16 gol segnati dal greco Gekas, uno dei giocatori più rappresentativi come Alexander Meier e Halil Altintop. In rosa anche un giovanissimo Sebastian Rode, presente in squadra ieri come oggi