Nella semifinale di ritorno, quella in cui gli scozzesi hanno ribaltato la sconfitta all’andata contro il Lipsia, Giovanni van Bronckhorst ha schierato una formazione che al club è costato esattamente 13.56 milioni di euro, secondo i dati di Transfermarkt. Una dimostrazione di come per arrivare in fondo alle competizioni europee non sia necessario spendere tanto…

RANGERS IN FINALE: L'ESULTANZA DI MARCO NEGRI