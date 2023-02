Missione compiuta dai bianconeri, che vincono 3-0 in casa del Nantes e si qualificano agli ottavi di Europa League. Soddisfatto Allegri: "Sono contento della prestazione. Di Maria? Appartiene alla categoria dei campioni". Sulla stagione: "La ritengo più che positiva. Abbiamo lanciato giovani che non avrebbero giocato senza gli infortunati". Il sorteggio è in diretta venerdì alle 12 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sarà visibile live anche sulla pagina YouTube di Sky Sport

Allegri: "La stagione è più che positiva"

approfondimento

Le pagelle di Nantes-Juve 0-3

In riferimento proprio a Di Maria, non averlo avuto al massimo della forma in precedenza può essere un alibi per la Juve? "La squadra si sta comportando bene - ha risposto Allegri -, abbiamo accettato l’eliminazione con il Benfica. In campionato abbiamo fatto 47 punti e saremmo a pari con l’Inter. in Coppa Italia siamo in semifinale. La stagione è più che positiva, pensiamo ai giovani che hanno trovato spazio grazie agli infortunati". Proprio su due baby come Fagioli e Miretti: "Hanno bisogno di giocare. Alternano pezzi di partite migliori e stanno facendo esperienza. Fagioli ha grande qualità tecniche, sono contento di lui". La qualificazione agli ottavi può cambiare le gerarchie tra campionato ed Europa nel mondo Juve? "Non cambiano. Siccome siamo stati eliminati dalla Champions, automaticamente non diventa facile vincere l’Europa League. Abbiamo il dovere di arrivare in fondo in tutte le competizioni. In campionato siamo lontani, ma vediamo dopo possiamo arrivare. Sicuramente non snobbiamo né il campionato né l’Europa League: cerchiamo di recuperare terreno su chi ci precede".